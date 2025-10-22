Верховный суд подвёл итоги работы судебной системы за девять месяцев 2025 года, передает BAQ.KZ. По данным ведомства, в суды первой инстанции поступило более 1,8 миллиона дел и материалов — на 16% больше, чем годом ранее. Наибольший рост пришёлся на гражданские споры, число которых увеличилось на четверть.

Одновременно выросло количество обжалованных решений — как в апелляции, так и в кассации. Только новые кассационные суды за три месяца получили почти 10 тысяч жалоб и протестов. Несмотря на нагрузку, суды завершили на 13% больше дел, чем в прошлом году. Почти половина медиабельных споров была решена миром — с помощью примирительных процедур.

По уголовным делам фиксируется снижение числа осуждённых и рост оправданных на 45%. Судьи всё чаще выбирают альтернативные меры наказания: количество условных приговоров выросло почти на 45%, а исправительных работ — более чем на 50%. Растёт и использование домашнего ареста и электронных браслетов вместо заключения под стражу.

Глава Верховного суда Асламбек Мергалиев отметил, что ключевой задачей остаётся обеспечение равного доступа к правосудию и единообразия судебной практики. Он призвал активнее применять цифровые технологии и усиливать аналитическую работу для повышения доверия граждан к судам.