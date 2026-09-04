В Казахстане выросло число заведений общепита
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В 2025 году количество заведений общественного питания в Казахстане увеличилось на 17,5%, достигнув почти 19,6 тысячи объектов.
В Казахстане продолжает расти число заведений общественного питания. Как сообщают в Бюро национальной статистики, по итогам 2025 года в стране насчитывалось 19 588 объектов, что на 17,5% больше показателя 2024 года – тогда было зарегистрировано 16 674 заведения.
Где больше всего точек
Лидерами по количеству заведений общественного питания стали Алматы – 3 522 объекта, Астана – 2 761, а также Карагандинская область – 1 275.
Наиболее заметный рост за год зафиксирован среди кафе. Их количество увеличилось с 5 202 до 5 987, или на 15,1%.
Число столовых выросло на 5,7% – с 5 618 до 5 940 объектов.
Количество ресторанов также увеличилось. За год показатель вырос на 666 заведений и достиг 3 024 объектов.
В каких городах больше ресторанов
По количеству ресторанов лидируют Астана – 654 заведения, Алматы – 602, а также Западно-Казахстанская область – 248.
В сегменте кафе лидирующие позиции занимают Алматы – 1 036 объектов, Астана – 809 и Карагандинская область – 485.
Сколько составляет объем услуг
Объем услуг в сфере общественного питания и напитков в Казахстане по итогам 2025 года составил 2,1 трлн тенге.
Таким образом, рост количества заведений сопровождается увеличением активности в сфере общественного питания, при этом наиболее заметная динамика наблюдается в сегменте кафе.
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