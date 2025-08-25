В Кызылординской области казахский научно-исследовательский институт рисоводства им. И. Жахаева проводит испытания нового сорта риса "Сыр Сұлуы", который созревает быстрее и потребляет меньше воды, передает BAQ.KZ.

Новый сорт достигает зрелости за 105–110 дней, тогда как выращиваемые сейчас российские сорта требуют 120–125 дней. При соблюдении агротехнических норм урожайность "Сыр Сұлуы" может достигать 80–85 центнеров с гектара. Сорт полностью адаптирован к местному климату и почве.

"В условиях ограниченных водных ресурсов южных регионов Казахстана необходимо искать новые способы экономии воды. Подобные сорта могут стать альтернативой существующим водоемким культурам и положительно повлиять на развитие сельского хозяйства", – отметил заместитель председателя правления по научной работе института Жанузак Байманов.

Кроме того, институт совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации тестирует венгерский препарат Water Retainer, который удерживает влагу в почве. Первые испытания показали, что с его использованием время полива риса сокращается с 90 до 51 дня, что также способствует значительной экономии воды.

Испытания препарата продолжаются в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской областях и области Жетісу.