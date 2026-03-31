В Казахстане выявили незаконный оборот оружия
С начала года в Казахстане из незаконного оборота изъяли 118 единиц оружия, гранаты и сотни боеприпасов.
Сегодня 2026, 11:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 11:00Сегодня 2026, 11:00
Фото: КНБ РК
В Казахстане с начала года из незаконного оборота изъяли более 100 единиц оружия, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.
С начала 2026 года Комитет национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации прокуратуры провел ряд оперативно-розыскных мероприятий в регионах страны. Их целью стало пресечение незаконного оборота оружия и боеприпасов.
В результате проведенной работы изъято 118 единиц оружия, среди которых автоматы Калашникова, ружья и пистолеты. Кроме того, обнаружены и изъяты гранаты и сотни боеприпасов.
По данным ведомства, в настоящее время по всем выявленным фактам проводятся оперативно-следственные действия. При этом иная информация не подлежит разглашению в соответствии с требованиями законодательства.
В КНБ подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия продолжается.
