В Казахстане с начала года из незаконного оборота изъяли более 100 единиц оружия, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.

С начала 2026 года Комитет национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации прокуратуры провел ряд оперативно-розыскных мероприятий в регионах страны. Их целью стало пресечение незаконного оборота оружия и боеприпасов.

В результате проведенной работы изъято 118 единиц оружия, среди которых автоматы Калашникова, ружья и пистолеты. Кроме того, обнаружены и изъяты гранаты и сотни боеприпасов.

По данным ведомства, в настоящее время по всем выявленным фактам проводятся оперативно-следственные действия. При этом иная информация не подлежит разглашению в соответствии с требованиями законодательства.

В КНБ подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия продолжается.