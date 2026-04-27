В Казахстане опрос 73 тысяч предприятий показал разрыв между официальной кадровой потребностью и реальным спросом экономики. Об этом на Правительственном часе заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, исследование провели во всех регионах страны по поручению заместителя Премьер-министра Аиды Балаевой.

«Результаты анкетирования показывают системный риск. С одной стороны – формальный спрос, который сохраняет нынешнюю структуру. С другой – реальный спрос экономики, который уже смещается в сторону технологий и искусственного интеллекта», – сказал министр.

Согласно данным опроса, потребность в кадрах с высшим образованием распределилась так: образование – 44,8%, услуги – 10,3%, сельское хозяйство – 6,6%, государственное управление – 6,1%, здравоохранение – 5,8%.

При этом основная потребность предприятий приходится на специалистов с техническим и профессиональным образованием, то есть выпускников колледжей.

«Ключевым приоритетом остается переход к экономике знаний, где доля специалистов высокой квалификации по международным стандартам составляет 25%. В целом до 75% рабочих мест на предприятиях должны занимать специалисты средней квалификации», – отметил Саясат Нурбек.

Министр также сообщил, что крупный бизнес уже внедряет искусственный интеллект и открывает собственные исследовательские центры.

На базе 19 вузов страны созданы 75 совместных лабораторий с участием крупных компаний, среди которых Amazon Web Services, Cisco, Eurasian Resources Group, Freedom Holding Corp., Huawei, Schneider Electric, KEGOC и Honeywell.

«На базе этих лабораторий преподаются 179 дисциплин для 7 600 студентов. Инвестиции бизнеса составили 2,4 млрд тенге», – сообщил глава ведомства.

Он подчеркнул, что такие примеры сотрудничества пока единичны.

«Если этот разрыв не устранить, система образования будет готовить кадры для вчерашней экономики. Поэтому синхронизация образования и рынка труда – это уже вопрос не только обучения, но и экономической безопасности», – заявил министр.

По его словам, стране нужна более тесная работа вузов, колледжей и бизнеса, чтобы выпускники были востребованы на современном рынке труда.