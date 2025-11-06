В Казахстане продолжается активный мониторинг рекламы биологически активных добавок (БАД) с целью предотвращения распространения незаконной информации, BAQ.KZ со ссылкой на Минторговли.

В рамках профилактического контроля без посещения субъектов и объектов контроля, путем отслеживания публикаций в СМИ и социальных сетях, за 9 месяцев 2025 года мониторинг охватил 3448 рекламораспространителей, из которых 3181 представляли интернет-ресурсы, включая Instagram, Facebook и YouTube, а 267 — средства массовой информации.

В ходе проверок выявлены факты распространения рекламы БАД в 838 профилях, которые предлагали продукцию через онлайн-торговлю по предварительному заказу без наличия свидетельств о государственной регистрации (СГР). По результатам этих проверок было направлено 358 рекомендательных писем рекламораспространителям с требованием удалить незаконную рекламу с контента сайтов.

Для ускоренного реагирования на нарушения Комитет по контролю за оборотом медицинских изделий направил 10 писем в Министерство культуры и информации Республики Казахстан с просьбой принять меры по удалению запрещенной рекламы на выявленных интернет-ресурсах. Так, по итогам 2025 года компанией "Meta" были удалены 9 профильных страниц Instagram, распространявших незаконную информацию о БАД.

Параллельно ведется активная разъяснительная работа: 28 писем направлено в филиалы НПП "Атамекен" и другие государственные органы с указанием фактов нарушений рекламы БАД через онлайн-торговлю без СГР. Также ведется информирование населения — подготовлено 3296 материалов в виде статей и выступлений, посвященных вопросам рекламы и реализации биологически активных добавок.

Такая комплексная работа демонстрирует системный подход государства к обеспечению безопасности потребителей и соблюдению законодательства в сфере рекламы БАД.