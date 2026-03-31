В Казахстане выявлены сотни частных процедурных кабинетов, работающих без лицензии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По данным Министерство здравоохранения Республики Казахстан, в ходе мониторинга установлено, что из 1900 частных процедурных кабинетов 408 осуществляли медицинскую деятельность без соответствующих разрешительных документов.

После проведенных проверок 270 процедурных кабинетов добровольно прекратили свою деятельность. Часть предпринимателей выразила готовность легализовать работу и уже начала оформление лицензий. В отношении еще 116 объектов инициированы внеплановые проверки.

Как сообщили в Комитете медицинского и фармацевтического контроля, проверки выявили системные нарушения. Среди них - работа без лицензии, несоблюдение санитарных норм, нарушения условий хранения лекарств, отсутствие квалифицированного персонала и необходимого оборудования для оказания экстренной помощи.

По итогам контрольных мероприятий составлено 147 административных протоколов, а общая сумма штрафов превысила 16 миллионов тенге.

В министерстве подчеркнули, что усиление контроля направлено на обеспечение безопасности пациентов и повышение качества медицинских услуг.