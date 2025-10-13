В Казахстане выявлено почти 300 случаев сталкинга — Абзал Куспан
В Казахстане начали фиксировать первые уголовные дела по статье о сталкинге - незаконном преследовании, в том числе через интернет и социальные сети, передает BAQ.kz Об этом в кулуарах заявил депутат Абзал Куспан, комментируя вступивший в силу закон об оптимизации уголовного законодательства.
"На сегодняшний день уже выявлено почти 300 преступлений. Частично этот вопрос нами, в том числе представителями законодательной власти, решается. 16 сентября вступил в законную силу закон, в рамках которого введена новая статья - за сталкинг", — рассказал он.
По словам депутата, под сталкинг подпадает не только физическое преследование, но и навязчивые действия в цифровой среде, включая поиск контакта, слежку через соцсети, навязчивые сообщения и давление онлайн.
"Этот вопрос законодательно уже проработан. Определённые проблемы, считаю, этим законом будут решены", — отметил Куспан.
