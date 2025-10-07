По состоянию на 1 октября 2025 года государственные инспекторы труда выявили серьёзные нарушения на сотнях казахстанских предприятий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Задолженность по заработной плате зафиксирована на 391 предприятии страны, где более 9,3 тысячи работников не получили свои честно заработанные деньги. Общая сумма задолженности превысила 2,2 миллиарда тенге.

Наряду с этим, в ходе масштабных проверок в организациях разных форм собственности выявлено свыше 5,5 тысяч нарушений трудовых прав. Государственные инспекторы выдали работодателям почти 3 тысячи предписаний, обязательных к исполнению, а также наложили штрафы на общую сумму свыше 370 миллионов тенге.

Благодаря принятым мерам, включая установление чётких графиков и контрольных сроков погашения долгов, удалось добиться реальных результатов: права 8,9 тысячи работников были защищены, а общая сумма выплаченной задолженности составила около 1,8 миллиарда тенге.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан подчёркивает, что вопросы соблюдения трудового законодательства остаются под постоянным контролем. С начала года инспекторы провели 4 572 проверки, в ходе которых выявили 5 523 нарушения. Из них 4 590 касаются трудовых отношений, 909 — вопросов охраны труда и техники безопасности, а 24 — нарушений, связанных с занятостью населения.

В результате этих проверок и вмешательства государственных органов защищены трудовые права более 34 тысяч казахстанцев.