В Казахстане взялись за проверки автомобилей: что изменилось

В Казахстане пересматривают процедуры проверки безопасности автомобилей, в том числе тех, которые ввозят из-за границы. Изменения затронут работу испытательных лабораторий, выдающих документы о безопасности транспортных средств, передаёт BAQ.KZ.

Речь идёт о свидетельствах о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Эти документы подтверждают, что автомобиль соответствует установленным требованиям безопасности.

13 ноября новые правила обсудили представители Комитета технического регулирования и метрологии, Национального центра аккредитации, Комитета государственных доходов и профильных ассоциаций. К обсуждению присоединились более 100 аккредитованных испытательных лабораторий.

Участникам представили уже утверждённые изменения в правила оценки соответствия автомобилей, закреплённые приказом Министерства торговли и интеграции № 433.

Отдельно рассмотрели, как при проверках автомобилей применяется хронометраж – учёт времени, затрачиваемого на проведение процедур. Также обсудили порядок ввоза машин в Казахстан физическими лицами. Разъяснения по этому вопросу дал представитель Комитета государственных доходов.

Теперь Национальному центру аккредитации предстоит доработать процедурные документы и обеспечить лаборатории методическими разъяснениями по применению новых требований.

В ведомстве рассчитывают, что изменения сделают проверки прозрачнее и помогут обеспечить соблюдение требований безопасности.

При этом в опубликованном сообщении не уточняется, как именно изменится процедура получения СБКТС для автовладельцев, повлияют ли новые требования на стоимость и сроки оформления документов.