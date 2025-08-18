В Казахстане в рамках процедур банкротства с должностных лиц и учредителей неплатежеспособных компаний взыскано 1,3 трлн тенге, передает BAQ.KZ.

Согласно закону "О реабилитации и банкротстве", основная цель банкротства — удовлетворение требований кредиторов за счет имущества должника. При недостаточности активов компании к ответственности привлекаются учредители и руководители, которые несут субсидиарную ответственность своим имуществом.

На сегодняшний день к субсидиарной ответственности привлечены 2 245 лиц на общую сумму 1 335,2 млрд тенге. В случае преднамеренного банкротства закон позволяет кредиторам обращаться в суд для взыскания долгов с личного имущества учредителей и должностных лиц.

Индивидуальные предприниматели также отвечают перед кредиторами всем своим имуществом.

В КГД подчеркивают, что процедура банкротства не освобождает от ответственности, а является механизмом для урегулирования проблем с неплатежеспособностью при соблюдении баланса интересов должника и кредиторов.

Данная практика показывает, что законодательство эффективно защищает права кредиторов и обеспечивает дисциплину на рынке.