В Казахстане за 5 лет более 1 миллиона человек освоят навыки ИИ
Образовательные инициативы охватят школьников, студентов, предпринимателей и государственных служащих.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На III заседании аналитической платформы Astana Open Dialogue на тему "От eGov к AI-gov: как совершить прорыв?" заместитель Премьер-министра – министр по развитию искусственного интеллекта и цифровизации Жаслан Мадиев поделился планами по развитию ИИ-агентов в стране, передаёт BAQ.KZ.
По словам министра, основная задача заключается в том, чтобы предоставить государственным служащим, бизнесу и гражданам доступ к вычислительным мощностям, массивам данных и крупным языковым моделям.
"Этот шаг позволит каждой отрасли разрабатывать собственных агентов искусственного интеллекта в своём направлении", – отметил он.
Как подчеркнул Жаслан Мадиев, в течение ближайших пяти лет планируется обучить более одного миллиона человек навыкам работы с искусственным интеллектом.
"Это не просто символическая цифра, а важный критический рубеж для страны. Конечно, мы этим не ограничимся. В инициативу будут вовлечены школьники, студенты, государственные служащие, предприниматели и все желающие", – сказал вице-премьер.
Он добавил, что развитие искусственного интеллекта в Казахстане должно стать результатом совместных усилий не только государственных структур, но и всех сфер общества.
Самое читаемое
- От 10 до 30 тысяч тенге: какую поддержку получат пенсионеры?
- Клейковина падает: в Костанайской области урожай страдает из-за проблем с сушилками
- Что изменится с 1 октября в Казахстане?
- "Реал" разгромил "Кайрат" в матче ЛЧ в Алматы
- Трагедия на трассе Алматы — Бишкек: восемь жизней унесла страшная авария