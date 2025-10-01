На III заседании аналитической платформы Astana Open Dialogue на тему "От eGov к AI-gov: как совершить прорыв?" заместитель Премьер-министра – министр по развитию искусственного интеллекта и цифровизации Жаслан Мадиев поделился планами по развитию ИИ-агентов в стране, передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, основная задача заключается в том, чтобы предоставить государственным служащим, бизнесу и гражданам доступ к вычислительным мощностям, массивам данных и крупным языковым моделям.

"Этот шаг позволит каждой отрасли разрабатывать собственных агентов искусственного интеллекта в своём направлении", – отметил он.

Как подчеркнул Жаслан Мадиев, в течение ближайших пяти лет планируется обучить более одного миллиона человек навыкам работы с искусственным интеллектом.

"Это не просто символическая цифра, а важный критический рубеж для страны. Конечно, мы этим не ограничимся. В инициативу будут вовлечены школьники, студенты, государственные служащие, предприниматели и все желающие", – сказал вице-премьер.

Он добавил, что развитие искусственного интеллекта в Казахстане должно стать результатом совместных усилий не только государственных структур, но и всех сфер общества.