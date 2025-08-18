Министерство внутренних дел РК подвело итоги работы по противодействию наркопреступности за семь месяцев текущего года, передает BAQ.KZ.

За этот период выявлено 4655 наркоправонарушений, из них 2100 — тяжкие и особо тяжкие преступления. Пресечена деятельность преступных схем — от "закладчиков" до организаторов наркобизнеса. Возбуждено 24 уголовных дела по фактам создания ОПГ, ликвидировано три транснациональных группировки. Задержаны 12 лидеров и 48 активных участников.

В рамках международного сотрудничества с Российской Федерацией задержан иностранный гражданин, находившийся в розыске с 2024 года. Он организовал несколько нарколабораторий по производству синтетики на территории Казахстана.

С начала года не допущено в оборот свыше 11 тонн наркотиков. При этом изъято более одной тонны синтетических веществ — почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выявлено 322 факта незаконного выращивания наркосодержащих растений и 76 фактов контрабанды.

Благодаря цифровым решениям удалось в три раза увеличить блокировку наркосайтов. Их число превысило 20 тысяч. Также заблокировано 38 тысяч банковских карт с подозрительными операциями на сумму 2,5 млрд тенге.

Пресечена деятельность 102 нарколабораторий, в том числе 11 по производству синтетики и 91 фитолаборатории. По оценкам МВД, наркобизнесу нанесен ущерб более чем на 110 млн долларов США.