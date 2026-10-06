В Казахстане за 8 месяцев отремонтировали 1056 км железнодорожных путей
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За 8 месяцев 2026 года в Казахстане отремонтировали 1056 км железнодорожных путей. Годовой план составляет 1577 км, работы еще на 521 км предстоит завершить до конца года.
Ремонт уже закончили на участках Бейнеу – Мангистау и Павлодар – Семей. Еще 83 км пути обновили на малодеятельных направлениях Кокпекты – Карагайлы, Атасу – Каражал, Жамбыл – Жанатас и Карабулак – Текели.
До конца 2026 года планируют завершить работы на участках Семей – Аягоз и Макат – Бейнеу – Мангистау.
Ремонт продолжается на направлениях Озинки – Кандыагаш, Астана – Алматы, Астана – Тобол, Кокшетау – Костанай и Арыс – Шенгельды.
После ремонта скорость пассажирских поездов повысили на участках общей протяженностью 1,9 тыс. км. Состояние обновленных путей оценивается как хорошее и отличное.
С 2023 по 2025 годы в стране обновили 4448 км железнодорожных путей при плане 4353 км. План превысили на 95 км. Всего до 2029 года планируется отремонтировать 11 тыс. км путей.
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