Несмотря на сохраняющуюся тревожную статистику, в Казахстане отмечается положительная динамика в сфере производственной безопасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

По данным Комитета государственной инспекции труда, с января по сентябрь 2025 года на предприятиях страны в результате несчастных случаев пострадали 934 работника, из них 133 — погибли. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень производственного травматизма снизился на 3,4%.

По итогам первого полугодия коэффициент частоты несчастных случаев составил 0,13 на 1000 работающих. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в промышленных регионах: Карагандинская область (103 случая), ВКО (89), Павлодарская (68), Актюбинская (64) и Атырауская (48). В Алматы травмы на производстве получили 51 человек.

Особо уязвимыми остаются горно-металлургический комплекс (17,4%) и строительная отрасль (10,2%). Основные причины трагедий — неудовлетворительная организация работ (34,2%), неосторожность самих работников (33,6%), а также нарушения правил охраны труда и безопасности (8,5%).

Госинспектора направили 730 дел в правоохранительные органы, по 211 из них возбуждены уголовные дела. Это говорит о серьёзных нарушениях, допущенных работодателями или должностными лицами на местах.

Снижение травматизма за последние пять лет на 6,7% стало возможным благодаря совместным усилиям правительства, Министерства труда и самих работодателей. Активно внедряются стандарты безопасности: 3262 предприятия уже перешли на новые практики охраны труда. Более 600 компаний присоединились к международной инициативе Vision Zero — Нулевой травматизм, а 318 строительных организаций перешли на вертикальную модель контроля, где генеральный подрядчик несёт ответственность за безопасность на всех уровнях.

Кроме того, всё шире используется цифровой сервис "Онлайн трудовой консультант", с помощью которого более 50 тысяч работодателей провели самопроверку соблюдения норм охраны труда.

Реализуемая Концепция безопасного труда до 2030 года нацелена на модернизацию системы охраны труда, развитие профессиональных компетенций и усиление контроля. Ожидается, что её реализация приведёт к дальнейшему снижению производственного травматизма и поможет защитить здоровье тысяч казахстанских работников.