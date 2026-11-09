В Казахстане за девять месяцев потребителям вернули более 2,17 млрд тенге

За январь–сентябрь 2026 года в Казахстане восстановлены имущественные права потребителей на сумму свыше 2,17 млрд тенге. Помощь гражданам оказал Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК. За этот период в ведомство и его территориальные департаменты поступило более 72 тысяч обращений.

Наибольшее количество жалоб касалось розничной торговли — 31 186 обращений, или 42,9% от общего числа. На втором месте оказалась электронная торговля с 12 264 обращениями (16,9%). Еще 7 065 жалоб (9,7%) поступили в связи с оказанием бытовых услуг.

По результатам рассмотрения обращений требования потребителей были удовлетворены в 23 тысячах случаев. Еще по 26 тысячам обращений гражданам оказали правовую помощь. Наибольшие суммы восстановленных имущественных прав зафиксированы в Алматы, Астане и Шымкенте.

Особое внимание уделялось резонансным нарушениям. За девять месяцев рассмотрено 107 таких дел, в результате чего удалось защитить права 365 граждан. Общая сумма восстановленных средств составила около 1,03 млрд тенге.

Параллельно Министерство торговли и интеграции усиливает контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей. С начала года территориальные департаменты провели 1 347 внеплановых проверок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 42,2%.

По итогам контрольных мероприятий возбуждено 1 836 административных дел. Общая сумма наложенных штрафов достигла 54,3 млн тенге.