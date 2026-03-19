В Казахстане в 2024–2025 годах построено 217 школ, что позволило обеспечить ученическими местами около 460 тысяч детей, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства просвещения, в 2024 году введено 105 школ, в 2025 году - еще 112.

Как сообщил вице-министр просвещения Жайык Шарабасов, это позволило сократить число трехсменных школ на 52 и закрыть 12 аварийных объектов. Также частично решен дефицит ученических мест более чем в 100 школах.

Из общего числа построенных объектов 87 школ расположены в сельской местности.

В министерстве отмечают, что все школы возведены по типовым проектам с разной вместимостью - от 300 до 2500 мест.

При строительстве использовались современные материалы, в том числе отечественного производства. Гарантийный срок на здания составляет 5 лет, на оборудование и мебель - 3 года.

По информации ведомства, новые школы оснащены лабораториями, кабинетами робототехники и другими учебными помещениями. Также предусмотрены условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями.