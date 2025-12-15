В Казахстане за фейерверк без разрешения грозит штраф
В Казахстане использование мощной пиротехники IV класса, включая крупные фейерверки, разрешено только юридическим лицам с лицензией МВД РК, передает BAQ.KZ.
Организаторы массовых мероприятий обязаны получить разрешение от местной администрации, согласовать запуск с полицией и подать заявление не позднее чем за 10 рабочих дней до мероприятия. Кроме того, необходимо предоставить технические характеристики фейерверков, схему места запуска и информацию о транспорте, на котором будет перевозиться пиротехника.
Помимо этого, организаторы должны обеспечить безопасность зрителей и персонала, надёжно хранить и перевозить пиротехнику, а также организовать охрану места запуска совместно с территориальными органами внутренних дел.
За нарушение правил предусмотрены штрафы:
Статья 463 КоАП РК — работа без разрешения;
Статья 483 КоАП РК — нарушение правил хранения, учёта, перевозки или применения пиротехники.
МВД напоминает, что соблюдение этих требований особенно важно в преддверии новогодних праздников, когда риск несчастных случаев и правонарушений возрастает.
