В Казахстане использование мощной пиротехники IV класса, включая крупные фейерверки, разрешено только юридическим лицам с лицензией МВД РК, передает BAQ.KZ.

Организаторы массовых мероприятий обязаны получить разрешение от местной администрации, согласовать запуск с полицией и подать заявление не позднее чем за 10 рабочих дней до мероприятия. Кроме того, необходимо предоставить технические характеристики фейерверков, схему места запуска и информацию о транспорте, на котором будет перевозиться пиротехника.

Помимо этого, организаторы должны обеспечить безопасность зрителей и персонала, надёжно хранить и перевозить пиротехнику, а также организовать охрану места запуска совместно с территориальными органами внутренних дел.

За нарушение правил предусмотрены штрафы:

Статья 463 КоАП РК — работа без разрешения;

Статья 483 КоАП РК — нарушение правил хранения, учёта, перевозки или применения пиротехники.

МВД напоминает, что соблюдение этих требований особенно важно в преддверии новогодних праздников, когда риск несчастных случаев и правонарушений возрастает.