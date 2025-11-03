В Казахстане за месяц выявлено 83 коррупционных преступления
По данным КНБ, в октябре 2025 года в Казахстане зарегистрировано 83 уголовных правонарушения, в том числе связанные с коррупцией, злоупотреблением должностными полномочиями и имущественными преступлениями, передает BAQ.KZ.
Больше всего фактов выявлено по статьям:
-
ст. 366 УК РК (получение взятки) — 26 случаев;
-
ст. 190 (мошенничество) — 16;
-
ст. 189 (присвоение или растрата чужого имущества) — 12;
-
ст. 367 (дача взятки) — 11;
-
ст. 368 (посредничество во взяточничестве) — 4;
-
ст. 362 (превышение должностных полномочий) — 3;
-
ст. 394 (организация незаконной миграции) — 2.
Также зарегистрированы единичные факты злоупотребления властью, незаконного участия в предпринимательской деятельности, применения насилия в отношении представителя власти и укрывательства уголовных правонарушений.
В суд направлено 54 уголовных дела, среди которых:
-
по фактам получения взятки — 19 дел,
-
дачи взятки — 11,
-
посредничества во взяточничестве — 5,
-
мошенничества — 17,
-
присвоения или растраты чужого имущества — 1,
-
нарушения неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных — 1.
