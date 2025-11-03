  • 3 Ноября, 12:41

В Казахстане за месяц выявлено 83 коррупционных преступления

Сегодня, 11:39
По данным КНБ, в октябре 2025 года в Казахстане зарегистрировано 83 уголовных правонарушения, в том числе связанные с коррупцией, злоупотреблением должностными полномочиями и имущественными преступлениями, передает BAQ.KZ.

Больше всего фактов выявлено по статьям:

  • ст. 366 УК РК (получение взятки) — 26 случаев;

  • ст. 190 (мошенничество) — 16;

  • ст. 189 (присвоение или растрата чужого имущества) — 12;

  • ст. 367 (дача взятки) — 11;

  • ст. 368 (посредничество во взяточничестве) — 4;

  • ст. 362 (превышение должностных полномочий) — 3;

  • ст. 394 (организация незаконной миграции) — 2.

Также зарегистрированы единичные факты злоупотребления властью, незаконного участия в предпринимательской деятельности, применения насилия в отношении представителя власти и укрывательства уголовных правонарушений.

В суд направлено 54 уголовных дела, среди которых:

  • по фактам получения взятки — 19 дел,

  • дачи взятки — 11,

  • посредничества во взяточничестве — 5,

  • мошенничества — 17,

  • присвоения или растраты чужого имущества — 1,

  • нарушения неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных — 1.

