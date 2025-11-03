По данным КНБ, в октябре 2025 года в Казахстане зарегистрировано 83 уголовных правонарушения, в том числе связанные с коррупцией, злоупотреблением должностными полномочиями и имущественными преступлениями, передает BAQ.KZ.

Больше всего фактов выявлено по статьям:

ст. 366 УК РК (получение взятки) — 26 случаев;

ст. 190 (мошенничество) — 16;

ст. 189 (присвоение или растрата чужого имущества) — 12;

ст. 367 (дача взятки) — 11;

ст. 368 (посредничество во взяточничестве) — 4;

ст. 362 (превышение должностных полномочий) — 3;

ст. 394 (организация незаконной миграции) — 2.

Также зарегистрированы единичные факты злоупотребления властью, незаконного участия в предпринимательской деятельности, применения насилия в отношении представителя власти и укрывательства уголовных правонарушений.

В суд направлено 54 уголовных дела, среди которых: