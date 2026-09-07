Казахстан ускорил ввод транспортной и социальной инфраструктуры в регионах. За неделю открылись пять железнодорожных вокзалов, 22 школы и пристройки, еще 10 учебных заведений вернулись к работе после капремонта. В Алматы начали принимать детей два новых детсада, передает BAQ.KZ со ссылкой на Правительство.

Самый заметный транспортный блок пришелся на область Абай. Там после глубокой реконструкции заработали вокзалы на станциях Шар, Ушбиик, Жарма и Жаланашколь. Часть ветхих зданий снесли, в других надстроили этажи. Площади комплексов увеличили, обновили перроны, платформы и залы ожидания, оборудовали безбарьерную среду.

Еще один вокзал открылся в Актюбинской области. Станцию Жем, здание которой было построено в 1905 году, полностью реконструировали. Площадь выросла с 387,5 до 421,2 квадратного метра. Там заменили кровлю и фасад, обновили инженерные сети и внутренние помещения, реконструировали перрон и благоустроили прилегающую территорию.

Новые школы открылись сразу в четырех регионах

В Актюбинской области к началу учебного года открыли семь школ. Три находятся в Актобе, две в Темирском районе, еще по одной в Мугалжарском и Мартукском районах.

Всего в регионе в 449 школах начали учебный год более 194 тыс. детей. Среди них свыше 20 тыс. первоклассников.

В Алматинской области по нацпроекту «Келешек мектептері» открыли пять школ на 4,2 тыс. мест. Еще 10 объектов завершили после капитального ремонта.

Новые здания получили STEM-лаборатории, кабинеты робототехники, спортивные залы, системы безопасности и условия для маломобильных учеников.

В Туркестанской области ввели девять новых школ и пристроек. Параллельно там идет реновация 115 школ, которым требуется капитальный ремонт. В первый класс в регионе пошли более 50 тыс. детей.

Школу в области Улытау построили за счет возвращенных активов

В селе Манадыр области Улытау открыли школу на 80 мест. Ее строительство профинансировали из возвращенных государству активов.

В здании разместили 18 классов, кабинет робототехники и спортивный зал. На территории появились футбольная и баскетбольная площадки.

В Алматы добавили 280 мест в детсадах

В Алматы открылись два детских сада на 120 и 160 мест.

Группы оборудовали интерактивными досками и мобильными цифровыми устройствами. В зданиях появились спортивные и музыкальные залы, кабинеты казахского языка, психолога и пространства для творчества.

Все проекты входят в программу исполнения поручений Касым-Жомарта Токаева по обновлению транспортной сети, увеличению числа ученических мест и расширению дошкольного образования.