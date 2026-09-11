В Казахстане за неделю снизились цены на картофель, лук и капусту

За неделю цены на часть социально значимых продуктов в Казахстане снизились. Сильнее всего подешевели картофель, лук и капуста, следует из данных Бюро национальной статистики.

Картофель за неделю потерял 6,9 %, лук 5,9 %, белокочанная капуста 5,1 %, морковь 4,5 %. Слабее просели яблоки, минус 0,8 %, хлеб 0,4 % и сыр 0,3 %.

Мука первого сорта, рожки, молоко и творог остались в прежней цене.

По городам картина почти ровная. Общий уровень цен снизился на 0,1 % в Астане, Атырау, Жезказгане, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Семее и Туркестане. В Алматы, Актобе, Караганде, Костанае и Таразе не изменился вообще.

Сколько это в тенге

Лук по стране стоит в среднем 156 тенге за килограмм, дешевле всего в Павлодаре, 123 тенге.

Морковь 227 тенге, и снова самый дешёвый Павлодар, 146.

Картофель 217 тенге по республике. В Павлодаре 152, в Костанае 184.

Помидоры держатся дороже всего, 586 тенге за килограмм в среднем. Самая низкая цена в Таразе, 347.

Говядина с костями стоит 3 819 тенге за килограмм, куры 1 747.

Разброс между регионами при этом заметный. Тот же картофель в Павлодаре на 65 тенге дешевле среднего по стране, а помидоры в Таразе дешевле среднего на 239 тенге.

Индекс цен на социально значимые товары считают каждую неделю во всех областных центрах, городах республиканского значения и столице. Всего в перечень входит 31 наименование продуктов.