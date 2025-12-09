С начала 2025 года водные инспекторы Казахстана провели 463 проверки и наложили 801 штраф на общую сумму 103,3 миллиона тенге, передает BAQ.KZ. Самые крупные суммы пришлось платить тем, кто пользовался водой без разрешения или нарушал водный режим — всего таких штрафов было 346 на 70,3 млн тенге. Иными словами, люди или компании, которые брали воду из рек, озер или каналов без официального согласия государства, получили строгие штрафы, причем за повторные нарушения наказание выросло почти в десять раз.

Расширение полномочий водных инспекторов позволило строже следить за соблюдением правил пользования водой, контролировать объемы и целевое использование ресурсов. Министерство водных ресурсов также внедряет цифровой учет, обновляет государственный Водный кадастр и публикует информацию о водоохранных зонах и всех водных объектах в системе "Qazsu".

Главная цель этих мер — защита водных ресурсов и предотвращение незаконного водопользования. Местные власти до конца 2027 года обязаны определить границы водоохранных зон и полос, а общественность сможет следить за использованием воды через публичные данные и карты рек и озер.