  • 13 Октября, 10:58

В Казахстане накрыли "водных дельцов": штрафы превысили 58 миллионов тенге

Сегодня, 09:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство водных ресурсов и ирригации Сегодня, 09:29
Сегодня, 09:29
111
Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

В ходе вегетационного периода 2025 года бассейновые инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации наложили 310 штрафов на общую сумму 58,3 миллиона тенге в рамках борьбы с "черным рынком" воды, передает BAQ.KZ.

Для сравнения, в поливной сезон прошлого года было зафиксировано 188 нарушений с общим объемом штрафов 15,8 миллиона тенге, что почти в четыре раза меньше.

Как отметили в ведомстве, на юге страны действовали четыре рабочие группы, которые обеспечивали справедливое распределение воды и контролировали водохозяйственную обстановку.

"Совместно с Генеральной прокуратурой, правоохранительными и другими госорганами ведется работа по созданию межведомственной рабочей группы по борьбе с “черным рынком” воды на республиканском уровне. Сейчас разрабатывается алгоритм действий по дальнейшему противодействию незаконному водозабору", — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Самое читаемое

Наверх