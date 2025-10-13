В ходе вегетационного периода 2025 года бассейновые инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации наложили 310 штрафов на общую сумму 58,3 миллиона тенге в рамках борьбы с "черным рынком" воды, передает BAQ.KZ.

Для сравнения, в поливной сезон прошлого года было зафиксировано 188 нарушений с общим объемом штрафов 15,8 миллиона тенге, что почти в четыре раза меньше.

Как отметили в ведомстве, на юге страны действовали четыре рабочие группы, которые обеспечивали справедливое распределение воды и контролировали водохозяйственную обстановку.