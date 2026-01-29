В Казахстане за отопительный сезон зарегистрировано 2195 пожаров
В текущем отопительном сезоне в Казахстане произошло 2195 пожаров, что на 8% меньше показателя прошлого года, сообщили в МЧС РК, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, число погибших в результате пожаров снизилось на 9%, а количество раненых сократилось на 7%. Ведомство связывает это с усиленной профилактической работой и соблюдением мер пожарной безопасности населением.
"Отопительный сезон продолжается. Профилактические мероприятия проводятся в течение всего сезона. Призываем всех граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности и ответственно относиться к своей жизни и имуществу", — отметил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Аскар Тулешев на пресс-конференции в СЦК.
МЧС напоминает о необходимости безопасного использования обогревательных приборов, соблюдения правил эксплуатации газового оборудования и электроприборов, а также внимательного контроля детей вблизи источников огня.
2195 случаев за отопительный сезон служат напоминанием о важности соблюдения правил пожарной безопасности для предотвращения трагедий.
