580 кг синтетических наркотиков изъяли в Казахстане

За первое полугодие 2026 года органами внутренних дел пресечено 1885 наркопреступлений, это на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным Министерства внутренних дел, за этот период ликвидировано 6 организованных преступных групп, в том числе одна транснациональная. Задержаны 9 организаторов и 29 активных участников.

Особое внимание правоохранители уделяют синтетическим наркотикам. Несмотря на принимаемые меры, в стране сохраняется высокий спрос на мефедрон, альфа-PVP и так называемые "соли".

В первом полугодии из незаконного оборота изъято 580 кг синтетических наркотиков. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года было изъято 574 кг.

В МВД отмечают, что производство синтетических наркотиков все чаще смещается в сельскую местность. Из 15 ликвидированных нарколабораторий около 70% находились в отдаленных поселках.

Также изъято свыше 12 тонн прекурсоров. По данным ведомства, с их помощью можно было изготовить 1,5 тонны синтетических наркотиков.

"С их помощью можно было изготовить 1,5 т "синтетики", которые не дошли до населения. А это тысячи спасенных жизней и здоровья граждан. В результате принятых мер наблюдается ее удорожание и дефицит – с 25 тыс. до 35 тыс. тенге. Также фиксируются перебои в транспортировке и трудности в доступе к интернет-магазинам", – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК, полковник полиции Куандык Альжанов.

Кроме того, по данным ведомства, часть наркобизнеса смещается в соседние страны. Это связано с усилением контроля, блокировкой онлайн-площадок и пресечением каналов поставки прекурсоров.