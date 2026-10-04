В Казахстане за полгода провели 225 операций по восстановлению слуха

В Казахстане за первое полугодие 2026 года провели 225 операций по кохлеарной имплантации, из них 169 — детям до 18 лет. На эти цели в рамках государственных гарантий направили 1,81 млрд тенге.

Особое внимание уделяется ранней помощи детям с нарушениями слуха. Из общего числа операций 124 провели пациентам в возрасте до пяти лет. В этот период активно формируются слуховое восприятие и речь, поэтому раннее выявление нарушений и своевременное лечение имеют важное значение для дальнейшего развития ребёнка.

Кохлеарная имплантация применяется при глубокой потере слуха, когда обычные слуховые аппараты не обеспечивают необходимого результата. При этом операция — лишь первый этап восстановления слуха.

Примерно через месяц после установки импланта проводят его активацию и настройку. Затем ребёнок проходит длительную слухоречевую реабилитацию. С ним работают сурдологи и сурдопедагоги, а родителей обучают специальным упражнениям для продолжения занятий дома.

Важным условием успешной реабилитации является непрерывное медицинское сопровождение — от диагностики и операции до настройки оборудования и последующих занятий. Наблюдение одной командой специалистов позволяет отслеживать развитие слухового восприятия и речи, а также своевременно корректировать программу помощи.

Родителям рекомендуют обращать внимание на ранние признаки нарушений слуха. Если ребёнок не реагирует на голос и привычные звуки, не откликается на обращение или у него наблюдается значительная задержка развития речи, необходимо проверить слух и обратиться к специалисту.

Своевременная медицинская помощь, доступ к современным технологиям восстановления слуха и последующая реабилитация помогают создать условия для полноценного развития, обучения и социальной адаптации детей с нарушениями слуха.