В первом полугодии 2025 года в Казахстане введено в эксплуатацию 7,9 млн кв. м жилья. Это на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, плановый показатель на текущий год установлен на уровне 19,2 млн кв. м. При этом рост объёмов ввода жилья зафиксирован в 18 регионах страны.

"Наибольший прирост отмечен в Туркестанской, Акмолинской, Ұлытауской, Жетісуской областях и в городе Шымкент", — сообщил министр.

Вместе с тем отрицательная динамика наблюдается в Абайской и Карагандинской областях. Снижение темпов, по словам Ерсайына Нагаспаева, связано с корректировкой проектно-сметной документации и уменьшением объёмов ипотечного кредитования.