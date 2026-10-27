В Казахстане за пять лет открыли более 1 000 медучреждений
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В Казахстане продолжается модернизация системы здравоохранения в рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева. Основные направления работы — развитие медицинской инфраструктуры, подготовка квалифицированных кадров, усиление социальной поддержки врачей и внедрение искусственного интеллекта в медицину, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
За пять лет открыли 1 003 медицинских учреждения
В стране введены в эксплуатацию 10 больниц, 14 поликлиник, 967 врачебных амбулаторий и медицинских пунктов, три научных медицинских центра и девять других организаций, включая центр крови и реабилитационные центры.
Из общего числа новых объектов 655 открыты в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».
Дефицит врачей сократился на 20,4%
Сегодня в системе здравоохранения Казахстана работают более 280 тысяч медицинских работников, в том числе около 84 тысяч врачей.
По итогам 2025 года потребность во врачебных кадрах снизилась на 20,4% по сравнению с 2023 годом. В сельской местности этот показатель сократился на 28,3%.
Социальная поддержка врачей расширяется
В 2025 году различными мерами поддержки охватили 1 760 врачей. Число специалистов, обеспеченных жильём, увеличилось в 3,3 раза и достигло 727 человек.
Кроме того, 529 врачей дефицитных специальностей, работающих в сельской местности, получили единовременные выплаты в размере 8,5 млн тенге.
Более 72 тысяч человек получают медицинское образование
Подготовка специалистов ведётся в восьми медицинских университетах, на семи факультетах многопрофильных вузов и в 17 научных организациях.
Общее число обучающихся превышает 72 тысячи человек. Из них более 61 тысячи осваивают программы додипломного образования, свыше 11 тысяч — послевузовские программы. Ещё около 110 тысяч человек обучаются в медицинских колледжах.
В стране зарегистрировано 760 медицинских образовательных программ
Среди них — инновационные направления «Кинезитерапия», «IT-медицина», «Фармация и биотехнология иммунобиологических препаратов» и «Сестринская наука».
Параллельно совершенствуется практическая подготовка будущих специалистов: развиваются симуляционные центры и внедряется институт клинического наставничества.
Подготовку медицинских кадров ориентируют на потребности регионов
При распределении образовательных грантов учитываются показатели заболеваемости, дефицит специалистов, демографическая ситуация и прогнозируемая потребность регионов во врачах.
Также усиливается ответственность местных исполнительных органов за трудоустройство выпускников, обучавшихся по государственному образовательному заказу.
Искусственный интеллект внедряют в медицинское образование и науку
В учебные программы включаются дисциплины, связанные с применением искусственного интеллекта в здравоохранении.
В Казахском национальном университете имени аль-Фараби открыт центр по направлению ИИ в медицине. Кроме того, ведётся работа над системой, которая сможет анализировать медицинские данные городского масштаба, прогнозировать риски и помогать принимать управленческие решения.
Развитие здравоохранения в Казахстане охватывает сразу несколько направлений — от строительства медицинских объектов и подготовки новых специалистов до социальной поддержки врачей и цифровизации отрасли. Главная цель — повысить доступность и качество медицинской помощи, сократить кадровый дефицит и обеспечить медицинскими кадрами регионы страны.
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