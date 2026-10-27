В Казахстане за пять лет открыли более 1 000 медучреждений

В Казахстане продолжается модернизация системы здравоохранения в рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева. Основные направления работы — развитие медицинской инфраструктуры, подготовка квалифицированных кадров, усиление социальной поддержки врачей и внедрение искусственного интеллекта в медицину, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

За пять лет открыли 1 003 медицинских учреждения

В стране введены в эксплуатацию 10 больниц, 14 поликлиник, 967 врачебных амбулаторий и медицинских пунктов, три научных медицинских центра и девять других организаций, включая центр крови и реабилитационные центры.

Из общего числа новых объектов 655 открыты в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

Дефицит врачей сократился на 20,4%

Сегодня в системе здравоохранения Казахстана работают более 280 тысяч медицинских работников, в том числе около 84 тысяч врачей.

По итогам 2025 года потребность во врачебных кадрах снизилась на 20,4% по сравнению с 2023 годом. В сельской местности этот показатель сократился на 28,3%.

Социальная поддержка врачей расширяется

В 2025 году различными мерами поддержки охватили 1 760 врачей. Число специалистов, обеспеченных жильём, увеличилось в 3,3 раза и достигло 727 человек.

Кроме того, 529 врачей дефицитных специальностей, работающих в сельской местности, получили единовременные выплаты в размере 8,5 млн тенге.

Более 72 тысяч человек получают медицинское образование

Подготовка специалистов ведётся в восьми медицинских университетах, на семи факультетах многопрофильных вузов и в 17 научных организациях.

Общее число обучающихся превышает 72 тысячи человек. Из них более 61 тысячи осваивают программы додипломного образования, свыше 11 тысяч — послевузовские программы. Ещё около 110 тысяч человек обучаются в медицинских колледжах.

В стране зарегистрировано 760 медицинских образовательных программ

Среди них — инновационные направления «Кинезитерапия», «IT-медицина», «Фармация и биотехнология иммунобиологических препаратов» и «Сестринская наука».

Параллельно совершенствуется практическая подготовка будущих специалистов: развиваются симуляционные центры и внедряется институт клинического наставничества.

Подготовку медицинских кадров ориентируют на потребности регионов

При распределении образовательных грантов учитываются показатели заболеваемости, дефицит специалистов, демографическая ситуация и прогнозируемая потребность регионов во врачах.

Также усиливается ответственность местных исполнительных органов за трудоустройство выпускников, обучавшихся по государственному образовательному заказу.

Искусственный интеллект внедряют в медицинское образование и науку

В учебные программы включаются дисциплины, связанные с применением искусственного интеллекта в здравоохранении.

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби открыт центр по направлению ИИ в медицине. Кроме того, ведётся работа над системой, которая сможет анализировать медицинские данные городского масштаба, прогнозировать риски и помогать принимать управленческие решения.

Развитие здравоохранения в Казахстане охватывает сразу несколько направлений — от строительства медицинских объектов и подготовки новых специалистов до социальной поддержки врачей и цифровизации отрасли. Главная цель — повысить доступность и качество медицинской помощи, сократить кадровый дефицит и обеспечить медицинскими кадрами регионы страны.