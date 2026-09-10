В Казахстане за шесть лет обновили 31 тыс. км автодорог

Казахстан за 2020-2026 годы реконструировал и отремонтировал 31 тыс. км автомобильных дорог, сообщило Министерство транспорта. На республиканскую сеть пришлось 12,5 тыс. км, на местные дороги 18,5 тыс. км, передает BAQ.KZ.

За этот период завершены проекты «Астана – Алматы», «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», «Актобе – Атырау – Астрахань», «Мерке – Бурылбайтал», «Калбатау – Майкапшагай», Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, «Ушарал – Достык», «Костанай – Денисовка», «Подстепное – Федоровка», «Узынагаш – Отар» и «Петропавловск – граница Российской Федерации».

Доля республиканских дорог в нормативном состоянии выросла за шесть лет с 89% до 93%. По местной сети показатель увеличился с 71% до 91%.

Протяженность четырехполосных дорог почти удвоилась, с 2,3 тыс. до 4,4 тыс. км.

По данным министерства, после реконструкции на отдельных участках скорость движения выросла с 60 до 140 км/ч. Время в пути по ряду основных маршрутов сократилось примерно вдвое.

За шесть лет проезд организовали к 24 туристическим объектам. Вдоль дорог построилии придорожного сервиса, доля соответствующих нормативным требованиям объектов выросла с 66% до 94%.

За этот же период сеть платных автодорог расширилась почти в девять раз. Если ранее плата взималась примерно на 700 км, сейчас система охватывает около 6,2 тыс. км трасс.

В Минтрансе связывают обновление дорожной сети с сокращением времени поездок, повышением транспортной доступности и безопасности, развитием внутреннего туризма, придорожного сервиса и транзитного потенциала страны. Работы проводятся в рамках инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию сети автомобильных дорог.