В Казахстане за сутки из снежных заносов спасли 760 человек
За прошедшим сутки спасатели МЧС спасли и эвакуировали из снежных заносов 760 человек, из них 36 дети, передает BAQ.KZ.
Также были вызволены 50 автомашин.
К примеру, в Карагандинской области сотрудники МЧС спасли 407 человек из снежного плена, в Павлодарской области в непогоду спасатели МЧС пришли на помощь 107 гражданам.
Столичные спасатели своевременно пришли на помощь гражданам, оказавшимся на трассе из-за неблагоприятных погодных условий. Инцидент произошёл на автодороге Астана–Караганда. На пульт 112 поступило сообщение о необходимости помощи людям после столкновения нескольких автомобилей. Прибывшие на место спасатели установили, что несколько транспортных средств попали в дорожно-транспортное происшествие, а пассажиры оказались на трассе в сложных погодных условиях. Сильный ветер и метель значительно осложняли ситуацию. В ходе спасательной операции людей, оставшихся возле села Жалтырколь, эвакуировали на высокопроходимой технике. В результате все 17 человек благополучно были доставлены в Астану.
– Также инцидент произошёл в районе села Нура Целиноградского района, в 46 километрах от города Астаны. На месте происшествия два грузовых автомобиля застряли в снежном заносе и не могли продолжить движение. Пассажиры не смогли самостоятельно выбраться и обратились за помощью к спасателям. Оперативно прибывшие сотрудники МЧС провели спасательные работы с использованием специальной высокопроходимой техники. В результате из снежного плена были эвакуированы 6 человек, среди них один ребёнок. В ходе спасательной операции выяснилось, что на дороге помощь требуется ещё трём людям, которые тоже застряли на легковом автомобиле. Спасатели также оказали им помощь. Всего были спасены 9 человек, которых доставили в ближайшее село Сарыколь. В результате происшествия пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям спасателей люди были своевременно доставлены в безопасное место. Спасённые граждане выразили спасателям благодарность за их оперативные действия, – рассказали в МЧС Казахстана.