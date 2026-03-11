За прошедшим сутки спасатели МЧС спасли и эвакуировали из снежных заносов 760 человек, из них 36 дети, передает BAQ.KZ.

Также были вызволены 50 автомашин.

К примеру, в Карагандинской области сотрудники МЧС спасли 407 человек из снежного плена, в Павлодарской области в непогоду спасатели МЧС пришли на помощь 107 гражданам.

Столичные спасатели своевременно пришли на помощь гражданам, оказавшимся на трассе из-за неблагоприятных погодных условий. Инцидент произошёл на автодороге Астана–Караганда. На пульт 112 поступило сообщение о необходимости помощи людям после столкновения нескольких автомобилей. Прибывшие на место спасатели установили, что несколько транспортных средств попали в дорожно-транспортное происшествие, а пассажиры оказались на трассе в сложных погодных условиях. Сильный ветер и метель значительно осложняли ситуацию. В ходе спасательной операции людей, оставшихся возле села Жалтырколь, эвакуировали на высокопроходимой технике. В результате все 17 человек благополучно были доставлены в Астану.