В Казахстане за сутки потушили два лесных пожара
28 Сентября 2026, 07:52
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28 Сентября 2026, 07:5228 Сентября 2026, 07:52
152Фото: tekelinews.kz
27 сентября в Казахстане зарегистрировали два лесных пожара на территории государственного лесного фонда. Один очаг зафиксировали в Карагандинской области, второй — на территории ГНПП «Сайрам-Угам». Возгорания обнаружили сотрудники государственной лесной охраны во время наземного патрулирования.
К тушению привлекли лесную охрану, спасателей и специальную технику. Все очаги полностью ликвидированы. По данным ведомства, причиной пожаров стало распространение степного огня на земли государственного лесного фонда.
Граждан призвали соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе и осторожно обращаться с огнём.
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