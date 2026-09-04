В Казахстане за сутки зарегистрировали два лесных пожара

3 сентября на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировали два лесных пожара. По одному случаю пришлось на Павлодарскую и Западно-Казахстанскую области. К тушению привлекли силы и средства лесохозяйственных учреждений.

Благодаря оперативным мерам оба пожара удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать. Спасатели призывают граждан в пожароопасный период соблюдать требования пожарной безопасности во время отдыха на природе.