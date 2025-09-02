Казахстан делает решительные шаги в направлении создания по-настоящему безопасной и поддерживающей среды для школьников, передает BAQ.KZ.

На ежегодной августовской конференции педагогов Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: "Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности". Эти слова стали фундаментом для масштабных перемен в сфере защиты прав детей.

За последние два года в стране принят целый комплекс мер: ужесточено наказание за насилие в отношении несовершеннолетних, усилена работа уполномоченного по правам ребёнка, начата системная профилактика подростковых суицидов. В школах и колледжах Казахстана внедряется специальная антибуллинговая программа "ДосболLIKE", а также возвращаются еженедельные уроки личной безопасности. Эти занятия охватят детские сады, школы и колледжи, проходя каждую неделю в формате коротких, но содержательных встреч, посвящённых важным темам: от поведения в интернете и защиты от мошенников до навыков реагирования в экстренных ситуациях и профилактики насилия.

На территории всей страны продолжают работу 20 Центров психологической поддержки детей. Они оказывают круглосуточную помощь детям, их родителям и педагогам. В школах размещены QR-коды службы "111", по которым дети могут анонимно и быстро сообщить о нарушениях своих прав. Контактные таблички находятся в самых доступных местах — коридорах, лестничных пролётах, санитарных комнатах.

Буллинг больше не остаётся безнаказанным: предусмотрена административная ответственность — от штрафа в 10 МРП до 30 МРП при повторных случаях. Кроме того, теперь водителям общественного транспорта запрещено высаживать детей младше 16 лет без сопровождения взрослых. Нарушение этого требования также влечёт за собой ответственность.

На особом контроле и материальная поддержка семей. Более 500 тысяч детей из социально уязвимых категорий уже получили помощь через фонд "Всеобуч" — родителям перечислено более 25 миллиардов тенге на приобретение школьной формы, обуви и канцелярии.

В Актюбинской области создано первое в стране управление по защите прав детей, которое будет курировать работу городских и районных отделов. Такие структуры появятся и в других регионах. Значительно расширен и штат органов опеки и попечительства — почти в три раза. Теперь один специалист приходится на каждые 5 тысяч детей. В этой системе уже работают 896 сотрудников, и их число продолжает расти.

Все эти меры находятся на постоянном контроле Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК.