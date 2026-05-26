В Казахстане заблокировали почти 7 тысяч сайтов с противоправным контентом для детей

С начала 2026 года в Казахстане ограничили доступ к 6 863 интернет-ресурсам, содержащим противоправный контент для детей. Об этом на заседании Правительства сообщил первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков, передает BAQ.kz.

По его словам, параллельно с этим ведомство направило администрациям социальных сетей более 20 тысяч материалов для блокировки 869 пабликов.

Медиаплан на лето

В Министерстве культуры и информации сообщили, что совместно с другими госорганами разработан специальный медиаплан из 59 пунктов, направленный на повышение безопасности детей в летний период.

В рамках кампании уже подготовлены 30 видеороликов. Их более 50 раз показали в эфире республиканских телеканалов, после чего материалы передали в регионы для размещения в общественных местах.

Кроме того, летом на казахстанских телеканалах стартуют девять новых проектов для детей и подростков. Они будут посвящены цифровой и финансовой грамотности, а также популяризации национальной культуры и спорта.

Театры, музеи и «Жасыл ел»

Как сообщил Канат Искаков, летом по всей стране также пройдет более 1,5 тысячи культурно-просветительских мероприятий в музеях и театрах.

Помимо этого, в Бурабайском районе планируют открыть первый республиканский творческий лагерь.

Еще одним направлением летней кампании станет временная занятость молодежи. В отряды Жасыл ел планируют привлечь более 34 тысяч молодых людей.