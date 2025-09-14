В Казахстане задержан член ОПГ, объявленный в розыск
Мужчина подозревается в убийстве, совершённом в ходе криминальной разборки в 2008 году.
Сотрудники департамента криминальной полиции МВД РК задержали в пригороде Алматы гражданина Кыргызстана, находившегося в межгосударственном розыске, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным правоохранительных органов, мужчина подозревается в убийстве, совершённом в ходе криминальной разборки в 2008 году. В МВД Кыргызстана уточнили, что задержанный являлся активным участником преступной группировки, связанной с Камчыбеком Кольбаевым.
В министерстве также отметили, что только с начала сентября в Казахстане задержано 81 лицо, находившееся в розыске, установлено местонахождение 58 без вести пропавших граждан. В Астане задержан подозреваемый в серии мошенничеств с ущербом свыше 160 млн тенге.
Кроме того, для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 28 преступников. В столичном аэропорту был выявлен гражданин России, которого с 2013 года разыскивало МВД Молдовы по делу о похищении и вымогательстве 150 тысяч долларов США.
