Сотрудники департамента криминальной полиции МВД РК задержали в пригороде Алматы гражданина Кыргызстана, находившегося в межгосударственном розыске, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным правоохранительных органов, мужчина подозревается в убийстве, совершённом в ходе криминальной разборки в 2008 году. В МВД Кыргызстана уточнили, что задержанный являлся активным участником преступной группировки, связанной с Камчыбеком Кольбаевым.

В министерстве также отметили, что только с начала сентября в Казахстане задержано 81 лицо, находившееся в розыске, установлено местонахождение 58 без вести пропавших граждан. В Астане задержан подозреваемый в серии мошенничеств с ущербом свыше 160 млн тенге.

Кроме того, для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 28 преступников. В столичном аэропорту был выявлен гражданин России, которого с 2013 года разыскивало МВД Молдовы по делу о похищении и вымогательстве 150 тысяч долларов США.