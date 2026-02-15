В Казахстане снова обсуждают реформу школьного оценивания. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова заявила, что специальная комиссия изучает возможность отмены СОР (суммативного оценивания разделов) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть), сообщает BAQ.kz со ссылкой на yk-news.kz.

В 2026 году система останется прежней, но уже к следующему учебному году изменения могут вступить в силу.

Идею отказаться от СОР и СОЧ изначально поддержали депутаты партии «AMANAT». Министерство образования подключилось к обсуждению, подчеркнув, что пересмотр нужен к началу нового учебного года.

С 2016 года школьники живут по «обновлёнке»: оценки за четверть формируются по 2–3 письменным работам, проверяемым по «дескрипторам» — формальным критериям, фиксирующим выполнение задач, но не учитывающим фактические ошибки. Предполагалось, что это повысит качество знаний и даст родителям понятную обратную связь.

На практике система вызвала недовольство у педагогов и родителей. Усть-каменогорские учителя рассказали, что нагрузка на них выросла многократно, а уровень подготовки учеников не улучшился.

— На составление краткосрочного плана урока уходит больше двух с половиной часов, — говорит учитель русского языка. — Полчаса — на содержание и собственную работу, остальное — фиксация действий учеников. Время увеличилось почти в четыре раза, а пользы от этого почти нет.

— Раньше я пользовалась готовыми тетрадями с примерами и задачами, теперь каждый урок приходится заново оформлять на компьютере, — добавляет учитель математики.

Школьники столкнулись с перегрузкой: к концу четверти на них одновременно обрушиваются СОР и СОЧ по разным предметам. Домашняя подготовка стала менее значимой, а списывание и готовые ответы в свободном доступе размывают смысл контроля.

— Групповая работа часто неэффективна: сильные ученики тянут слабых, результат размывается, — отмечают учителя. — Дети не слышат друг друга, не умеют взаимодействовать, конфликтуют.

Многие педагоги считают, что «обновлёнка» не повысила уровень знаний, а превратила учителей в администраторов: основное — галочка в графе, а не реальное обучение. Опытные специалисты уходили из профессии, не выдержав формализма и бумажной работы.

— Просто убрать СОР и СОЧ малоэффективно, — говорит заместитель директора по учебной работе. — Надо менять программы, учебники и цели обучения. Сейчас выполнение формальных заданий приравнивается к знанию предмета, но это не так.

Министр просвещения может дать старт постепенному отказу от формализованного оценивания, однако полноценное улучшение качества образования потребует системных изменений. Ответ станет ясным с началом нового учебного года, 1 сентября 2026 года.