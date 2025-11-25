Стоимость авиаперелётов в Казахстане значительно выросла и достигла максимума за последний год. В октябре 2025 года индекс потребительских цен на перелёты в эконом-классе составил 123,5%, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.kz.

Аналогичный скачок фиксировался лишь в ноябре 2023 года. За последние 12 месяцев индекс стоимости авиаперелётов находился в диапазоне от 107% до 117%.

Средний рост в 123,5% распределился по регионам неравномерно. В большинстве областей билеты подорожали примерно на 20%, однако в Атырауской и Мангистауской областях удорожание превысило 44%. Единственным регионом, где зафиксировано снижение цен – на 7,5% – стала Абайская область.

Авиаперевозчики официально не сообщали о повышении цен. На их сайтах нет разъяснений относительно причин удорожания – перевозчики заявляют лишь об увеличении авиапарка, расширении международных маршрутов и улучшении сервиса.

Единственным публичным предупреждением о возможном росте стоимости стало высказывание вице-премьера Романа Скляра, сделанное летом. Тогда он заявил:

"Это повышение не будет таким значительным, как может показаться на первый взгляд", объяснив возможный рост перерасчётом НДС, удорожанием запчастей, авиационного керосина и стоимости самих самолётов.

Статистика Бюро национальной статистики подтверждает, что авиарынок продолжает расти. В 2024 году пассажиропоток увеличился на 8,6%, а за январь–октябрь 2025 года – ещё на 6,1%. За десять месяцев текущего года услугами авиакомпаний воспользовались 13,1 млн человек. Доходы отрасли достигли 756,7 млрд тенге, что на 9,1% выше показателей прошлого года.

Рост доходов по внутренним перевозкам оказался значительнее, чем по международным. В 2024 году внутриреспубликанские рейсы принесли 319,1 млрд тенге (+23,1%), тогда как доходы от международных перелётов увеличились на 11%, до 515,6 млрд тенге.

Тема подорожания авиабилетов не раз поднималась в парламенте и правительстве. В прошлом году Агентство по защите и развитию конкуренции проверило ценообразование FlyArystan и выявило случаи скрытых доплат, автоматически добавлявшихся при бронировании. Как сообщает Energyprom.kz, перевозчику было вынесено предписание, и нарушение устранено. С весны 2025 года АЗРК проводит антимонопольный анализ всей системы внутренних авиаперевозок. Результаты пока не опубликованы.