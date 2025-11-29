В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан под председательством Берика Асылова прошло заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью, на котором рассмотрены вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, передаёт BAQ.KZ.

По данным за отчётный период, общая наркопреступность в стране снизилась на 4% и составила 7 374 случая. При этом отмечен рост наиболее опасных форм — сбыта наркотиков — на 10% (2 245 случаев). Из незаконного оборота изъяты 47,2 тонны наркотических средств и 14,9 тонн прекурсоров, включая синтетические вещества (1,6 т) и кокаин (13 т). Пресечено 148 каналов поставки, выявлены и ликвидированы 24 подпольные лаборатории и 98 случаев незаконного культивирования наркотических растений.

К уголовной ответственности привлечено 4 884 лица, включая 58 несовершеннолетних, ликвидировано 15 организованных преступных групп, в том числе 3 транснациональные.

Государственные органы продолжают профилактическую работу: проведено 10 тысяч мероприятий, ликвидировано более 60 тысяч граффити с рекламой наркотиков, заблокировано свыше 180 тысяч наркосчётов в интернете. Усилено международное взаимодействие: реализовано 12 внешних контролируемых поставок, материалы направлены в компетентные органы 7 иностранных государств.

По инициативе прокуратуры внедряются инновационные инструменты "Crypto Trace" и "ProkAi", помогающие выявлять денежные потоки наркобизнеса и торговлю наркотиками в сети.

Генеральная прокуратура подчёркивает необходимость дальнейшей консолидации усилий государственных органов и международных партнёров для обеспечения стабильного снижения наркоугроз.