В Казахстане заготовили более 30 млн тонн кормов к зиме
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В регионах Казахстана продолжается подготовка кормов к предстоящему зимне-стойловому периоду. На сегодняшний день сельхозпроизводители заготовили 30,1 млн тонн кормов всех видов.
По оперативным данным акиматов, это около 73% от запланированного объема.
Практически выполнен план по сену и сенажу. Уже заготовлено 24,1 млн тонн сена – 94% от необходимого объема, а также 2,2 млн тонн сенажа – 96,2%.
Кроме того, хозяйства подготовили 1,1 млн тонн концентрированных кормов, 837,8 тыс. тонн силоса и 1,8 млн тонн соломы.
Для стабильного прохождения зимнего периода и формирования страхового запаса Продкорпорация создала фуражный фонд объемом 201,3 тыс. тонн зерна. При необходимости этот резерв направят сельхозтоваропроизводителям.
В Министерстве сельского хозяйства отметили, что совместно с акиматами продолжают контролировать ход кормозаготовительной кампании. Главная задача – обеспечить животноводческие хозяйства необходимыми запасами на предстоящую зиму.
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