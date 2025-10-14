Около 300 тысяч компаний в Казахстане могут прекратить деятельность после внедрения новой налоговой реформы. Об этом заявил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, выступая на брифинге по итогам заседания Правительства, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, такое сокращение связано с тем, что новая система устранит экономическую необходимость регистрации множества фиктивных предприятий, которые создавались для обхода налоговых требований.

"Мы прогнозируем, что порядка 300 тысяч компаний могут закрыться по нашим предварительным оценкам. И это абсолютно естественный процесс, потому что условия для ведения бизнеса становятся более выгодными и прозрачными", — сказал Амрин.

Он пояснил, что одной из главных причин реформы стали системные нарушения, выявленные в процессе анализа налоговой отчётности и цепочек поставок — от импорта до конечного потребителя.

"Мы видим, что один и тот же налогоплательщик может оформлять компании на своих работников и сдавать одну и ту же отчётность, показывая одинаковые цифры. Кроме того, когда доход предприятия достигает 83 млн тенге, оно обязано стать плательщиком НДС. Чтобы избежать этого, многие начинают регистрировать новые компании и дробить бизнес", — отметил Амрин.

С принятием новой налоговой политики ситуация изменится. Порог для перехода на уплату НДС будет повышен до 2 млрд 350 млн тенге, что позволит предпринимателям работать в рамках одной компании без необходимости дробления бизнеса.