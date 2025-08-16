Билборды, наружная реклама, рассылки от операторов сотовой связи и размещение в масс-медиа оказались под запретом. Но закон предусматривает исключения: реклама остаётся допустимой внутри спортивных объектов, на экипировке спортсменов, в эфире специализированных спортивных каналов, а также во время трансляции международных соревнований. В преддверии Дня спорта в обзорном материале BAQ.KZ о том, как поправки повлияли на спортивную сферу.

Положительный эффект: очистка публичного пространства

Один из самых заметных результатов — удаление с улиц рекламных носителей букмекерских контор. Так, в Астане демонтировали более 290 наружных конструкций, включая вывески, брендированные автомобили и билборды. Этот визуальный сдвиг стал воспринят как шаг к “очистке” городского пространства от агрессивной рекламы и уберегает население, особенно молодых людей, от нежелательного влияния. В результате этой работы были демонтированы более 1,6 тыс. билбордов. В 2024 году в информационную систему "Кибернадзор" было добавлено свыше 10 тыс. сайтов, рекламирующих незаконные азартные игры и ставки, для последующего блокирования.

Отрицательные последствия: утрата доходов и риски для медиа

Эксперты предупреждают, что ограничения стали серьёзным ударом для медиарынка. По оценкам Центрально-Азиатской рекламной ассоциации (ЦАРА), доходы медиа от букмекерской рекламы сократились на 10% в среднем; некоторые радиостанции потеряли до 50%, а наружная реклама — 15–20% бюджета. Это привело к дефициту средств на покупку прав для трансляций, снижению качества контента и угрозе для рабочих мест.

Потери коснулись не только крупных игроков, но и местных онлайн-площадок. До 50% рекламного бюджета у интернет-СМИ приходилось именно от букмекерских компаний, и теперь эти ресурсы либо закрываются, либо вынуждены искать альтернативные модели дохода.

Логотипы и товарные знаки букмекерских контор не могут использоваться в рекламе иных бизнесов. Отметим, что в соответствии со статьей 455 Кодекса об административных правонарушениях, размер штрафа за распространение рекламы букмекерских контор составляет от 236 тыс. до 1,5 млн тенге.

Рост теневого рынка и утечка капитала

Существует риск, что легальные операторы вынуждены сокращать расходы, в том числе на поддержку спорта. При этом, по мнению аналитиков, пользователи просто переключатся на зарубежные нелегальные платформы, обходя оформление через легальную цепочку. Узбекистан, где принят аналогичный запрет, показал, что население продолжало пользоваться зарубежными сервисами, что приводило к утечке средств и снижению контроля над индустрией. Сравнения с Италией и Германией подтверждают этот тренд: после введения ограничений часть ставок перешла в нелегальную сферу, объем легального рынка сократился на десятки процентов, и бюджет недополучил крупные суммы налоговых доходов. Аналогичный сценарий не исключён и в Казахстане. Ежегодно конторы вносили в казну порядка 100 млрд тенге. Если говорить, к примеру, про наружную рекламу, то в среднем за 2023 год расходы букмекеров только по городу Алматы составили свыше 1,5 млрд тенге.

Баланс — сохранение каналов финансирования спорта

Закон, несмотря на строгие ограничения, оставляет "окна" для рекламы в спортивной среде: экипировка, спортивные площадки и видеотрансляции остаются зонами, где букмекер может присутствовать визуально. Такой компромисс помог сгладить удар по финансированию спорта: команды и федерации всё ещё могут получать поддержку от отрасли (хотя в ограниченном формате).

Шаг за шагом

После вступления в силу, закон о запрете рекламы букмекерских контор дал конкретные результаты. С одной стороны, он реализовал цель по уменьшению агрессивного информационного воздействия и очистке визуального пространства, защитив уязвимые группы. С другой — привёл к ощутимым последствиям для медиаиндустрии, снижению доходов и возможности эксплуатации спортсменами и спортивными СМИ. И главное — создал риски для легальных операторов, которые могут уступить место нелегальным платформам и уйти из-под контроля государства.

Успех реформ зависит от того, насколько государство и индустрия смогут выстроить альтернативные модели поддержки спорта и укрепить медийный рынок, сохранив социально-ответственный бизнес мощью и защищённый от теневых схем.