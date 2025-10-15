Граждане Казахстана могут внести предложения по Парламентской реформе, сообщил Государственный советник Ерлан Карин, передает BAQ.KZ.

По его словам, по поручению Президента организован сбор предложений от граждан по совершенствованию парламентской системы. Это можно сделать через государственную платформу e-Otinish и портал eGov.

В специальном разделе "Парламентская реформа" каждый гражданин может направить свои инициативные предложения и идеи, чтобы внести вклад в модернизацию политической системы страны.

Ерлан Карин отметил, что такой формат работы отражает принципы концепции Президента "Слышащего государства", где ключевым элементом является открытый диалог между государством и обществом.