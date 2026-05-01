В Казахстане запущена Единая платформа закупок
В 2025 году завершена интеграция ряда закупочных систем.
В Казахстане внедрена Единая платформа закупок, ставшая частью реализации нового закона о государственных закупках, действующего с января 2025 года, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Министерстве финансов Казахстана, новая система представляет собой информационную платформу, обеспечивающую единый доступ к электронным услугам в сфере госзакупок, а также закупок квазигосударственного сектора.
Платформа интегрирована с ключевыми цифровыми ресурсами, включая портал goszakup.gov.kz, площадки квазигоссектора и систему ФНБ «Самрук-Казына».
В 2025 году завершена интеграция ряда закупочных систем, включая платформы в сфере образования, здравоохранения и субъектов естественных монополий. Это позволило объединить данные и упростить доступ к закупкам для пользователей.
По состоянию на 28 апреля 2026 года на платформе зарегистрировано более 46,7 тысячи пользователей.
В текущем году планируется дальнейшее расширение функционала, в том числе интеграция с системой закупок недропользователей tizilim.gov.kz.
Ожидается, что внедрение Единой платформы закупок повысит прозрачность процедур, усилит конкуренцию и упростит участие бизнеса за счёт принципа «одного окна».
