В Казахстане запущена Единая платформа закупок

В Казахстане внедрена Единая платформа закупок, ставшая частью реализации нового закона о государственных закупках, действующего с января 2025 года, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве финансов Казахстана, новая система представляет собой информационную платформу, обеспечивающую единый доступ к электронным услугам в сфере госзакупок, а также закупок квазигосударственного сектора.

Платформа интегрирована с ключевыми цифровыми ресурсами, включая портал goszakup.gov.kz, площадки квазигоссектора и систему ФНБ «Самрук-Казына».

В 2025 году завершена интеграция ряда закупочных систем, включая платформы в сфере образования, здравоохранения и субъектов естественных монополий. Это позволило объединить данные и упростить доступ к закупкам для пользователей.

По состоянию на 28 апреля 2026 года на платформе зарегистрировано более 46,7 тысячи пользователей.

В текущем году планируется дальнейшее расширение функционала, в том числе интеграция с системой закупок недропользователей tizilim.gov.kz.

Ожидается, что внедрение Единой платформы закупок повысит прозрачность процедур, усилит конкуренцию и упростит участие бизнеса за счёт принципа «одного окна».