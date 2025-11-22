В Астане прошёл республиканский форум "QazMed Volunteers – медицинское волонтёрство на благо страны", объединивший молодежные организации, медицинских волонтёров и экспертов со всех регионов страны. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и информации РК и по инициативе Республиканского общественного объединения "Медицинская молодежь", передаёт BAQ.KZ.

В рамках форума прошли мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, акции по популяризации донорства крови, лекции, дискуссионные площадки и выставка волонтёрских проектов.

Для системного развития медицинского волонтёрства запущена онлайн-платформа QazMed Digital: на ней доступны 10 учебных модулей, зарегистрировано более 2 500 волонтёров, около 1 200 молодых участников прошли обучение и получили сертификаты. Также созданы 10 подкастов, опубликовано более 50 видеороликов и свыше 150 информационных материалов.

В ходе форума объявлены результаты конкурса малых грантов на общую сумму 10 млн тенге: из 49 заявок выбраны 10 проектов, направленных на помощь социально уязвимым группам, продвижение здорового образа жизни, развитие донорства и оказание первичной и психологической помощи. Благодаря инициативам охвачено более 2 000 человек, свыше 10 000 получили информационную поддержку.

Кроме того, с 29 сентября по 12 октября 2025 года прошла неделя QazMedFest, в рамках которой были организованы креативные мероприятия по популяризации волонтёрства. Итогом стала публикация сборника "Лучшие практики медицинского волонтёрства", включающего результаты работы региональных офисов и реализованные проекты малых грантов.