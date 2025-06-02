Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" при Министерстве просвещения Республики Казахстан представил цифровую платформу career.orleu.edu.kz - современный инструмент для прозрачного и объективного отбора молодых специалистов в новые школы "Келешек мектептері", создаваемые в рамках национального проекта, передает BAQ.KZ.

На платформе уже размещены электронные портфолио около 600 выпускников педагогических вузов, успешно прошедших тестирование в "Өрлеу". Каждый из них - это тщательно отобранный кандидат, готовый к работе в условиях новой образовательной среды. В электронных портфолио отражены ключевые данные о профессиональной подготовке, специализации и опыте молодых педагогов.

Доступ к платформе предоставлен исключительно директорам школ "Келешек мектептері". Через защищённую систему входа с использованием ЭЦП они могут оперативно находить подходящих кандидатов, отбирая их по таким параметрам, как предмет преподавания, регион и уровень квалификации. Благодаря интеграции с государственными базами данных, информация о кандидатах остаётся точной и актуальной. После трудоустройства данные педагогов автоматически архивируются, что делает работу с системой удобной и эффективной.

Платформа career.orleu.edu.kz открывает новые возможности для профессионального старта молодых педагогов и обеспечивает качественный кадровый состав для школ нового поколения.