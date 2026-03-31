В рамках развития образовательной и научной инфраструктуры в Казахстане запущено 303 научные лаборатории и 62 центра коммерциализации. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании Правительства, передает BAQ.kz.

Министр отметил, что в республике увеличено финансирование науки, внедрены налоговые стимулы для НИОКР, а также впервые создан эндаумент-фонд, в который уже привлечено 2 млрд тенге с дальнейшей целью поэтапного формирования капитала на уровне до 10 млрд тенге.