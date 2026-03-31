В Казахстане запущено 303 научные лаборатории
В республике увеличено финансирование науки, внедрены налоговые стимулы для НИОКР, а также впервые создан эндаумент-фонд, в который уже привлечено 2 млрд тенге
Сегодня 2026, 10:30
67Фото: freepik.com
В рамках развития образовательной и научной инфраструктуры в Казахстане запущено 303 научные лаборатории и 62 центра коммерциализации. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании Правительства, передает BAQ.kz.
Министр отметил, что в республике увеличено финансирование науки, внедрены налоговые стимулы для НИОКР, а также впервые создан эндаумент-фонд, в который уже привлечено 2 млрд тенге с дальнейшей целью поэтапного формирования капитала на уровне до 10 млрд тенге.
«Особое значение имеет то, что данная экосистема выстраивается не изолированно, а в тесной кооперации с Astana Hub и Международным центром искусственного интеллекта Alem.ai. Это формирует единый контур, в котором соединяются наука, стартапы, технологические команды и инфраструктура роста», - добавил Саясат Нурбек.Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании Правительства доложил о проводимой работе по внедрению инноваций в курируемую им сферу. Он отметил, что в соответствии с поручением Главы государства инновационная деятельность была передана в ведение Министерства науки и высшего образования. В рамках исполнения данного поручения в Министерство были переданы отдельные задачи и функции Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.
«Данное решение соответствует международной практике, при которой инновации формируются на базе науки, университетов и исследовательских центров. Однако важно понимать, что инновации – это сложная межведомственная задача, требующая координации не только внутри одного ведомства, но и на уровне всей государственной системы», - подчеркнул РК Саясат Нурбек. Министр также сообщил, что Казахстан занимает 81 место в Global Innovation Index и 55 место в Индексе экономической сложности Гарвардского университета. GII – это комплексный международный индекс, включающий 78 индикаторов.
«Место страны в данном рейтинге является результатом не деятельности одного ведомства, а согласованной работы более 10 госорганов по ключевым направлениям инновационного развития», - добавил Саясат Нурбек.
