С 30 сентября в Казахстане официально запущен сервис межбанковских QR-платежей — теперь расплатиться за товар или услугу можно, просто отсканировав QR-код, независимо от того, в каком банке обслуживается продавец, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Новый механизм реализован на базе АО "Национальная платежная корпорация Национального Банка РК".

На первом этапе к системе подключены три банка: Банк ЦентрКредит, Home Credit Bank и Freedom Bank. Клиенты этих финансовых организаций уже могут пользоваться новой возможностью: достаточно зайти в мобильное приложение своего банка, отсканировать QR-код на терминале продавца (обслуживающегося в одном из банков-участников) и подтвердить платёж.

Суть нововведения — в том, что теперь QR-платежи работают между банками, а не только внутри одной финансовой организации. Это создаёт гораздо более гибкую и доступную систему приёма безналичных оплат, особенно для малого и среднего бизнеса.

Национальный Банк подчёркивает, что внедрение сервиса не только повышает уровень взаимодействия между банками, но и делает платёжные сервисы более удобными и конкурентными для пользователей.

В ближайшее время к системе начнут поэтапно подключаться и другие банки — процесс адаптации внутренних систем уже запущен.

Сервис межбанковских QR-платежей — один из ключевых элементов Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ), которую развивает Нацбанк. Эта программа направлена на создание современного, гибкого и надёжного финансового пространства в Казахстане, где каждый пользователь сможет совершать платежи быстро, удобно и безопасно — в одном приложении и по единому стандарту.