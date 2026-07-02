В Казахстане запускают G-Index Institute для развития женского бизнеса

В Казахстане будет запущен G-Index Institute, который займется формированием аналитической и методологической базы для развития женского предпринимательства. Об этом в кулуарах IV Пленарного заседания Global Businesswomen Council сообщила директор Ассоциации "Казахстанский Совет иностранных инвесторов" Жанна Байдашева, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Байдашевой, в этом году в работе Global Businesswomen Council принимают участие не только женщины-лидеры, но и руководители крупных международных организаций.

"Сегодня проходит четвертое пленарное заседание Global Businesswomen Council, где на одной площадке мы объединяем глобальных женщин-лидеров, представителей крупных международных организаций, финансовых институтов, политиков и бизнеса. В этом году особенно важно то, что к диалогу присоединились и мужчины, возглавляющие крупные международные организации", – отметила она.

Темой нынешнего заседания стало расширение экономических возможностей женщин как фактор устойчивого развития и привлечения инвестиций.

По словам Байдашевой, сегодня 48,5% субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане возглавляют женщины.

"Мы будем обсуждать, как усилить потенциал женского предпринимательства, помочь малому и среднему бизнесу, возглавляемому женщинами, получить доступ к капиталу и финансированию, определить дальнейшие ориентиры развития", – сказала директор ассоциации.

Она подчеркнула, что одной из задач является интеграция отечественных предприятий в цепочки поставок крупных международных компаний.

"Для государства важно развитие местного содержания, чтобы товары и услуги не импортировались, а производились внутри страны. Мы хотим обучить, нарастить потенциал женщин-предпринимателей и помочь им соответствовать требованиям крупных корпораций", – пояснила Байдашева.

В рамках заседания будет объявлено о запуске G-Index Institute (Gender and Growth Index Institute).

"Институт станет ключевым игроком, который будет формировать аналитическую и методологическую базу исследований и предоставлять всем заинтересованным сторонам доказательную базу о том, как развивать предпринимательство, в каких регионах и отраслях необходимо усиливать поддержку", – сообщила она.

По словам Байдашевой, инициатива уже получила поддержку международных организаций, включая ООН, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

"Многие международные организации отмечают, что это своевременная и необходимая инициатива. Логистика и цепочки поставок по всему миру меняются, и встраивание малого и среднего бизнеса в эти цепочки становится одним из приоритетов для многих стран", – резюмировала она.

Как отметила Жанна Байдашева, запуск G-Index Institute позволит выработать научно обоснованные подходы к развитию женского предпринимательства, усилить взаимодействие бизнеса, государства и международных партнеров, а также расширить участие казахстанских предпринимательниц в глобальных цепочках поставок.