В системе Министерства энергетики Казахстана реализуются пилотные проекты по внедрению элементов искусственного интеллекта. Дроны обследуют ЛЭП, приборы диагностируют трубопроводы, приложение автоматизирует учёт газа, а платформа EnergyTech объединяет все цифровые системы министерства. Об этом сообщил эксперт АО "САЦ ТЭК" Минэнерго РК Исламбек Турарбаев, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, такие решения позволяют не только повысить эффективность мониторинга и диагностики объектов, но и закладывают основу для цифровой трансформации всей отрасли.

Анализ линий электропередач с помощью дронов

Первый проект связан с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для обследования линий электропередач.

"Дроны за 30 секунд выполняют облёт вокруг опоры и делают более тысячи фотографий. Затем данные обрабатываются в специальных программах, которые позволяют выявлять износ оборудования, повреждения изоляторов, трещины или сколы. В течение нескольких часов система анализирует весь массив снимков и формирует отчёт", — пояснил Турарбаев.

Диагностика трубопроводов

Второй проект направлен на изучение состояния трубопроводов. Для этого используется прибор с резонансными моторами, позволяющий исследовать структуру труб без их повреждения.

"Такая технология помогает быстро выявить проблемные участки и при аварийных ситуациях оперативно определить место для ремонта или замены", — отметил эксперт.

Автоматизация учёта газа

Третий проект — пилотное приложение для автоматизированного снятия показаний газовых счётчиков.

"Система позволяет автоматически фиксировать данные и передавать их диспетчерам через сайт и мобильное приложение. Диспетчер проверяет корректность информации, сопоставляет её с фотографиями приборов учёта и заносит в общую базу. Это упрощает работу и снижает вероятность ошибок", — рассказал представитель Минэнерго.

Платформа EnergyTech

Четвёртый проект — создание единой цифровой платформы EnergyTech, которая объединит разрозненные системы и сервисы Министерства.

"Сегодня у разных департаментов может быть до десяти различных информационных систем. EnergyTech объединит их в одну платформу с тремя основными функциями: сбор данных, мониторинг и помощь в принятии решений. В дальнейшем планируется интеграция искусственного интеллекта, который будет анализировать данные, выявлять аномалии и помогать принимать управленческие решения", — сообщил Исламбек Турарбаев.

По его словам, такие технологии уже позволяют, например, автоматически собирать и анализировать данные с нефтегазовых скважин, фиксировать аномальные показатели и передавать информацию в департамент госконтроля.