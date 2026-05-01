В Казахстане запускают институт первичных дилеров на рынке гособлигаций

Министерство финансов Казахстана совместно с Национальным Банком Казахстана объявили о внедрении института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг, передает BAQ.KZ.

По итогам мониторинга статус первичных дилеров получили Банк ЦентрКредит, Евразийский банк, Kaspi Bank, ForteBank и Народный Банк Казахстана.

Как отмечается, внедрение данного института является важным шагом в развитии рынка государственных ценных бумаг. Первичные дилеры будут обеспечивать стабильный спрос на гособлигации, а также поддерживать двусторонние котировки на вторичном рынке, что повысит прозрачность и ликвидность ценообразования.

При этом доступ к операциям с государственными ценными бумагами для остальных участников рынка останется открытым.

Ожидается, что новая модель создаст более благоприятные условия для инвесторов за счет повышения ликвидности, сужения спредов и наличия постоянных котировок. Это упростит операции с облигациями и сделает рынок более предсказуемым.

Кроме того, внедрение института первичных дилеров должно повысить инвестиционную привлекательность казахстанских бумаг на международной арене и создать предпосылки для их включения в глобальные индексы, включая JPMorgan GBI-EM.

В ведомствах подчеркнули, что работа по развитию внутреннего долгового рынка будет продолжена.